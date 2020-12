Ciro Immobile non si perde d’animo dopo il pareggio contro il Benevento e su Instagram suona la carica ai compagni

Il pareggio contro il Benevento ha lasciato tanto amaro in bocca agli uomini di Inzaghi. I biancocelesti avrebbero meritato sicuramente qualcosa in più dopo 45 minuti giocati a quel livello. La firma sulla partita ce l’ha messa, come sempre, Ciro Immobile che a fine partita ha voluto scuotere tutto l’ambiente laziale con un messaggio social: «Uniti ci rialzeremo».