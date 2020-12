Immobile sul podio dei bomber del 2020: solo Ronaldo e Lewandowski hanno fatto meglio

Il 2020 è sicuramente un anno da incorniciare per Ciro Immobile: l’attaccante biancoceleste è sul podio dei bomber

Il 2020 è stato, senza ombra di dubbio, l’anno di Ciro Immobile. La Scarpa d’Oro vinta è forse solo la ciliegina sulla torta in un anno che ha visto Ciro dominare le classifiche dei cannonieri europei.

Come riporta La Gazzetta dello Sport nel 2020 l’attaccante della Lazio ha messo a segno 28 gol. Solo due fenomeni come Lewandowski e Cristiano Ronaldo hanno fatto meglio di lui nei rispettivi tornei nazionali: il polacco ha fatto 32 gol in Bundesliga, uno di meno di CR7 in Serie A. Nella Top 5 c’è anche la macchina da gol Haaland che in Bundesliga ha realizzato 23 marcature e Salah con gli stessi centri del norvegese. Inoltre Immobile ha inoltre una media gol strabiliante (una rete ogni 100′) che gli permette di essere grande tra i grandi.