Immobile pronto a riprendersi la scena: score positivo con il Genoa

Immobile, dopo la panchina di San Siro vuole tornare protagonista con la Lazio

La gara della svolta, quella di oggi pomeriggio contro il Genoa, per la Lazio reduce dalla sconfitta contro l’Inter. Inzaghi si affida ai senatori della squadra (QUI le probabili formazioni).

Tra questi c’è anche Ciro Immobile che avrà l’opportunità di mettersi definitivamente alle spalle la settimana più difficile da quando è in biancoceleste. Cominciata con la polemica con Inzaghi per il cambio contro il Parma e continuata con la panchina punitiva di San Siro. Come ricordato dalla Gazzetta dello Sport, oggi proverà a farsi perdonare con un gol e al Genoa ne ha già segnati otto in carriera.