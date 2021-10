Immobile, parla l’agente: «Non deve dimostrare niente e non da peso alla critiche»

L’agente di Ciro Immobile, Alessandro Moggi, ha commentato le tante notizie uscite in questi giorni sul bomber biancoceleste

Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, commenta ai microfoni di TMW le ultime notizie di questo periodo che vedevano protagonista l’attaccante e capitano della Lazio.

«Lui non ascolta le critiche e comunque non deve dimostrare nulla a nessuno. In questi anni ha fatto vedere di essere sicuramente il centravanti italiano più prolifico, quindi ripeto lui pensa solo al campo, a fare bene come ha sempre fatto. È una delle tre scarpe d’oro italiane degli ultimi vent’anni».