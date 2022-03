Immobile e la maledizione dei Lazionali: Ciro è solo l’ultimo esempio

Immobile è stato solo l’ultimo dei giocatori della Lazio ad avere più di qualche problema con la Nazionale

La delusione per la mancata qualificazione al Mondiale è sicuramente ancora tanta. Ciro Immobile ora non può che leccarsi le ferite e concentrarsi sulla Lazio. Ma proprio il rapporto tra biancoceleste e azzurro merita più di un’analisi.

Infatti, come sottolineato da La Repubblica, l’attuale capitano dei capitolini è soltanto l’ultimo di una lunga lista di laziali che con la Nazionale hanno avuto difficoltà. Non può infatti non venire Chinaglia e il suo storico vaffa nei confronti del ct Valcareggi ai Nondiali del ’74. Per non scordarsi Wilson, a cui venne preferito Facchetti adattato. Anche Re Cecconi, Martini e D’Amico trovarono poca fortuna con la Nazionale. Per non parlare di Signori e della sua diatriba con Sacchi: l’attaccante si rifiutò di giocare la finale del 1994 contro il Brasile dopo che gli fu preferito Massaro per tutta la competizione.