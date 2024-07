Immobile Lazio, il RETROSCENA di Ponciroli: «Parte tutto da lì... A chi lo critica DICO QUESTO»

Il retroscena di Fabrizio Ponciroli sull’addio di Ciro Immobile alla Lazio: «Il rapporto si è incrinato da quel momento»

Intervistato da TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha rivelato un retroscena sull’addio di Immobile alla Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Il rapporto si è incrinato a partire dall’arrivo di Sarri, che ha fatto un po’ di danni alla Lazio. In generale comunque chi critica Immobile non si rende conto di ciò che ha fatto. Voglio solo applaudire uno che ha fatto 207 gol con la Lazio, gli auguro il meglio. È stato anche importante nel’Europeo del 2021 e in generale è stato un grandissimo attaccante».