Immobile, record negativo di gol in Serie A: il dato da quando è alla Lazio. Stagione complicata per l’attaccante biancoceleste

Ciro Immobile ha vissuto la stagione più complicata da quando veste la maglia della Lazio. Complici i vari infortuni, non è mai riuscito a ritrovare la miglior forma ed in questo campionato ha siglato soltanto 7 gol in 31 partite disputate.

Peggio anche della scorsa stagione, in cui aveva segnato 12 gol in altrettante partite. L’attaccante non aveva mai concluso un campionato con meno di 10 reti da quando veste la maglia biancoceleste.