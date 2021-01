Immobile, meglio di lui solo Messi e Lewandowski. E contro l’Atalanta…

Ciro Immobile domani taglierà la presenza numero 200 contro l’Atalanta, la stessa squadra che lo ha visto esordire con la Lazio

Dall’Atalanta…all’Atalanta. Immobile domani taglierà il traguardo delle 200 presenze con la Lazio e lo farà proprio contro i nerazzurri, la squadra vittima al suo esordio con la squadra capitolina. Un cerchio che contiene tanti numeri: tutti i record bruciati da Ciro dal 2016 ad oggi.

Come riporta il Corriere dello Sport, con l’aquila sul petto e solo in campionato, il numero 17 ha segnato ben 116 gol e rifinito 29 assist per i compagni. Cifre che lo mettono direttamente nell’Olimpo dei campioni perchè meglio di lui hanno fatto solo Lewandowski (138+23) e Messi (143+57).