Immobile, all’Olimpico solo per essere premiato: oggi nuovi controlli

Immobile all’Olimpico solo per essere premiato: contro la Juve non ci sarà. Sarri conta di ritrovarlo per la Lokomotiv Mosca

Nonostante l’edema al polpaccio si sia riassorbito, Immobile farà il suo ingresso all’Olimpico solo per ricevere il premio per il gol più bello. Ieri è stato testato durante la rifinitura: allunghi, scatti e lavoro col pallone, ma per i medici sociali non ci sono ancora le certezze per poterlo impiegare dopo due settimane di stop completo.

Come riporta il Corriere dello Sport, oggi Ciro dovrebbe svolgere nuovi controlli e Sarri conta su di lui nella gara contro la Lokomotiv Mosca; si era fatto male contro la Salernitana, adesso serve la massima prudenza per evitare eventuali ricadute.