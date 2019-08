Immobile, la dedica della moglie Jessica: «Il più grande grazie va a te!» – FOTO

Jessica Immobile, mamma per la terza volta, ha scritto sul proprio profilo Instagram un dolce messaggio nei confronti di suo marito Ciro

Due giorni fa è nato Mattia Immobile, figlio di Ciro e Jessica. La gioia all’interno della famiglia è alle stelle, come testimoniano le dolci parole usate da lady Immobile per ringraziare il marito per il supporto ed il sostegno nel corso della gravidanza e del parto. Ecco il messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram: «Il mio più grande grazie va a te amore, sempre pronto lì vicino a me. Non sai quanta forza mi hai dato. Mi è bastato averti sempre accanto per sentirmi protetta ed al sicuro. Sentire le tue mani stringere il mio viso per darmi la forza di cui avevo bisogno. Non mi hai lasciata mai, grazie! Ora siamo una bella squadra noi cinque, non potevo desiderare di meglio. Vi amo e vi proteggerò per tutta la vita perché voi siete tutto ciò che ho di più prezioso e raro».