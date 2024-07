Immobile, il dolce messaggio dell’ex Lazio alla sua Jessica per il suo COMPLEANNO – FOTO

Immobile, l’ex attaccante della Lazio dedica un bel messaggio molto dolce a sua moglie in occasione del compleanno della ragazza

L’addio alla Lazio ormai si è concretizzato, e il futuro si tingerà di rosso della Turchia per Ciro Immobile che si appresta ad affrontare la nuova avventura in Turchia. L’ormai ex biancoceleste in occasione del compleanno della moglie Jessica le dedica un messaggio molto dolce e significativo sui social