Immobile esulta: «Bravi ragazzi grande vittoria!» – FOTO

Anche Ciro Immobile ha esultato sui social per la vittoria della Lazio nel match dello Stadio Olimpico contro il Crotone

La Lazio torna alla vittoria contro il Crotone. E’ stata una partita difficile e sofferta, ma l’importante era conquistare di nuovo i tre punti in questo periodo di crisi. Ad esultare per questa gara è stato anche Ciro Immobile, che ha mostrato una foto della squadra sui social.

«Bravi ragazzi grande vittoria! Forza Lazio» ha scritto il bomber di Torre Annunziata sul proprio profilo Instagram. Anche se oggi non è andato in rete, la gioia per aver ritrovato la vittoria non può non colmare anche Ciro, festeggiato negli spogliatoi dai suoi compagni e dal presidente Lotito per la Scarpa d’Oro. L’appuntamento con il gol per il numero 17 è solo rimandato.