Immobile e Quagliarella, la Serie A celebra i re dei gol – FOTO

Attraverso un post social, la Serie A ha voluto celebrare Ciro Immobile e Fabio Quagliarella: una coppia da 368 gol

Ciro Immobile e Fabio Quagliarella, due autentici re del gol che hanno fatto impazzire diverse piazze italiane nella loro carriera e che ancora continuano a stupire con le maglie di Lazio e Sampdoria.

I due capitani sono stati celebrati da un post social della Lega Serie A che ha ripreso una foto dello scorso 31 agosto quando le due squadre si affrontarono al Ferraris nella quarta giornata di campionato. Nella foto si vedono i due attaccanti stringersi in un abbraccio prima del fischio d’inizio, a margine la didascalia: «Un abbraccio da 368 gol in Serie A!». 187 per il biancoceleste, 181 per il blucerchiato.