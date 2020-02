Immobile, l’agente: «Lo scorso anno rifiutate offerte di 60 milioni»

Immobile, dopo le dichiarazioni del pomeriggio l’agente del biancoceleste ha parlato anche all’interno di Tiki Taka

Ciro Immobile non si ferma più. L’attaccante biancoceleste è già arrivato a quota 25 reti in questa stagione e ne manca più della metà. Ieri il suo agente, Alessandro Moggi, lo ha incensato definendolo il migliore in Europa e ha anche svelato un retroscena di mercato all’interno della trasmissione Tiki Taka.

«È difficile fare una valutazione di Immobile, lo scorso anno sono state rifiutate offerte da 60 milioni da Italia e Cina. Non mi sorprende quello che fa, è un grandissimo giocatore, un top player mondiale al momento».