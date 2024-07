Immobile, il commento di Podavini: «TRISTE per il suo addio, una FIGURA SACRA nella storia della Lazio»

Le parole di Gabriele Podavini, ex calciatore della Lazio, dopo l’addio di Ciro Immobile ai biancocelesti per trasferirsi al Besiktas

Intervenuto a Radiosei, l’ex calciatore della Lazio Gabriele Podavini, ha parlato dell’addio di Ciro Immobile. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Sono triste per il suo addio. E’ una generazione di calciatori che ha lasciato, un ciclo finito. Immobile lo ritengo una figura sacra nella storia della Lazio. Non seguo la campagna acquisti, mi piace vedere le squadre ai nastri di partenza. Vedremo come si presenterà la Lazio. La mia Lazio non era certo di questo calibro, ma sono orgogliosamente tifoso biancoceleste».