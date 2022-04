Immobile a caccia del gol contro il Genoa: nessuno come lui in trasferta

Ciro Immobile va a caccia del gol in Genoa-Lazio. Non segna da quasi un mese, ma in trasferta nessuno come lui in questa stagione

Nel lunch match domenicale di Serie A, la Lazio sarà ospite del Genoa a Marassi. A guidare l’attacco biancoceleste ci sarà ovviamente Ciro Immobile, a caccia di una rete in campionato che gli manca dal 14 marzo contro il Venezia.

Il bomber laziale cercherà il gol contro il suo ex Grifone e, come riportato da Il Messaggero, potrà contare sull’ottimo score in trasferta. In questa stagione di Serie A, infatti, nessuno ha segnato quanto lui lontano da casa: dieci reti, con Scamacca e Abraham fermi a 9. A Immobile mancano 2 marcature per raggiungere Boniperti al quindicesimo posto dei cannonieri di tutti i tempi, e 4 per eguagliare Quagliarella e diventare il bomber più prolifico in attività del torneo.