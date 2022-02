Imbattibilità Strakosha, il portiere vicino alla top 10: il dato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Strakosha punta a entrare nella top 10 riguardante l’imbattibilità dei portieri della Lazio

Contro il Bologna, Thomas Strakosha ha messo in fila il quarto clean sheet consecutivo. Il portiere della Lazio non subisce dal 67′ del match con l’Inter e adesso punta a entrare nella top 10 dei portieri con l’imbattibilità più lunga in biancoceleste.

A Strakosha, che attualmente è a quota 383′ senza raccogliere il pallone da fondo al sacco, basterà non subire gol nei prossimi 37′ contro l’Udinese per agganciare Giacomo Blason al decimo posto (419′ di imbattibilità), 37′ invece per superarlo.