Ilic Lazio, sono settimane di attesa. E Sarri...

Ilic è un giocatore che è sul taccuino della Lazio da tanto tempo. E Maurizio Sarri lo aspetta: la situazione

Esce Luis Alberto, entra Ilic. I programmi in casa Lazio pare essere chiaro. E mentre si attendono novità sullo spagnolo, la situazione del centrocampista appare in fase di stallo.

Infatti, come raccontato dal Corriere dello Sport, il serbo sarebbe il giocatore perfetto per completare il centrocampo nelle idee di Maurizio Sarri, in quanto darebbe quell’equilibrio che serve. Gli scaligeri lo valuterebbero 13-15 milioni, con un accordo di base tra le due società che già ci sarebbe. Ma deve completarsi l’incastro.