Ilary Blasi, chi è veramente Bastian Muller? Le ultime sul nuovo amore della showgirl. Il nuovo compagno della bella conduttrice potrebbe non essere un “uomo d’affari”

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi il nuovo amore di Ilary Blasi, Bastian Muller, definito in questi mesi ricco ereditiere e uomo d’affari, potrebbe avere altre origini.

Il settimanale Oggi è stato a Wachtersbach, cittadina di origine del nuovo amore della conduttrice, a 60 chilometri da Francoforte, per indagare sulla sua vita, ed è emerso che il fidanzato della Blasi non sarebbe il rampollo che si credeva. L’azienda di famiglia di Muller specializzata in perforazioni e scavi per pozzi, sarebbe ormai una piccola attività a carattere familiare che oggi fatturerebbe poco più di 2 milioni di euro, con 16 dipendenti e oltre 500 mila euro di utili nel 2021, inoltre l’azienda avrebbe debiti bancari per circa 1,5 milioni.