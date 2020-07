Il Msg – Lazio, area comunicazione: Lotito incontra Guadagnini a Formello

Secondo Il Messaggero, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, starebbe pensando di rinforzare anche il settore della comunicazione e avrebbe incontrato Guadagnini del Milan.

Un altro settore su cui è intenzionato ad intervenire è quello della comunicazione. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero. Il presidente vuole ampliare il settore. Non è un caso che nei giorni scorsi, dalla parti di Formello, sia stato visto Fabio Guadagnini del Milan. A fine stagione, si vocifera, dovrebbe lasciare i rossoneri, al suo posto tornerebbe lo storico Pippo Sapienza. Guadagnini e Lotito hanno parlato più volte, ma a non convincere molto il patron biancoceleste sarebbe la poca conoscenza dell’ambiente romano. Non proprio semplice da gestire. Nella testa di Lotito ci sarebbe comunque la volontà di inserire un paio di nuove figure. Si vedrà.