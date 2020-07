Il Messaggero – Lazio, squalifica Patric: oggi il ricorso per ridurre le giornate

Oggi, secondo Il Messaggero, verrà discusso il ricorso della Lazio per Patric, squalificato per quattro giornate dopo il morso a Donati nella gara con il Lecce.

Missione (quasi) impossibile: ridurre la squalifica di 4 turni di Patric per aver morso Donati durante la gara contro il Lecce. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. La Corte Federale d’Appello in mattinata ascolterà l’avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile. Lo spagnolo che ha già scontato due giornate, spera di tornare con la Juve. L’udienza si terrà alle ore 12 in videoconferenza. Ieri l’avvocato Gentile ha presentato un’altra memoria difensiva, depositando anche una documentazione con le dichiarazioni a fine gara di Donati. […]. L’avvocato Gentile, intanto, ha chiesto l’acquisizione delle immagini del Var, utilizzate dall’arbitro Maresca per l’espulsione di Patric.