Il Mattino – Lotito caldeggia un ritorno a Salerno di Kiyine, Lombardi e Andre Anderson

Secondo Il Mattino oggi nelle pagine sportive, Lotito starebbe caldeggiando il ritorno di Lombardi, Kiyine e Anderson a Salerno.

Da Salerno a Roma, ma non solo andata. Cristiano Lombardi, Sofian Kiyine e André Anderson potrebbero tornare a vestire granata. Secondo il quotidiano Il Mattino, il presidente della Lazio Claudio Lotito vorrebbe riportare alla Salernitana oltre ai primi due anche il brasiliano, che non gradirebbe in toto la destinazione ma sarebbe in procinto di convincersi a farsi le ossa in Campania.