Il manager di Mizuno sul nuovo stadio: «Un passo per volta»

Andrea Leo, marketing manager di Mizuno, ha parlato a Radiosei della possibilità di un nuovo stadio per la Lazio. Le sue dichiarazioni.

«L’accordo con la Lazio è pianificato sul medio-lungo periodo, c’è chiaramente un accordo pluriennale. C’è una strategia congiunta, quando ci leghiamo a società così importanti le pianificazioni sono durature nel tempo. Abbiamo letto anche noi dell’incontro di Lotito con il Campidoglio con un’eventuale stadio di proprietà, ma andiamo passo per passo. Intanto posso garantire che le maglie sono bellissime, posso garantirlo e stasera a Piazza del Popolo sarà una grande festa. Sagoma nel video sui social? Concentriamoci sulla maglia e non sul calciatore che la indossava (ride,ndr). C’era volutamente un vedo e non vedo, ma stasera i protagonisti saranno maglie, logo ed il connubio con Mizuno».