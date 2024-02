Tare esalta l’ex Lazio Simone Inzaghi: «Tecnico maniacale, di lui inganna questa cosa»

Igli Tare, ex DS della Lazio, ha elogiato le grandissime qualità di Simone Inzaghi: le sue dichiarazioni sul piacentino

Ospite a Radio Deejay, Igli Tare ha parlato così dell’ex Lazio Simone Inzaghi:

PAROLE – «Cosa ha Simone Inzaghi di particolare come allenatore? Io penso che già da giocatore, quando eravamo insieme in squadra, si intravedeva qualcosa di speciale. Lo stesso lo potevo dire anche su Pep Guardiola. Si intravedeva che avevano un qualcosa in più rispetto agli altri. Simone in apparenza inganna perché è un bel ragazzo, sempre solare, ma in verità è una persona profonda. Cura ogni piccolo dettaglio che magari per altra gente non è importante. Invece lui parte dal primo minuto che si sveglia la mattina fino all’ultimo minuto prima di andare a dormire. Lui cura ogni dettaglio in una maniera maniacale, su questo ha un qualcosa in più rispetto agli altri, anche a livello di creare un rapporto con la squadra, anche a livello individuale».