Iervolino Salernitana, Lotito in Procura per la denuncia di un fondo svizzero

Claudio Lotito sarebbe stato convocato in Procura per la cessione della Salernitana a Iervolino dopo la denuncia di un fondo svizzero

La cessione della Salernitana a Iervolino si arricchisce di un nuovo capitolo. Come riportato da Calcio&Finanza infatti, Claudio Lotito sarebbe stato convocato in Procura dopo la denuncia di un fondo svizzero.

Secondo la ricostruzione, la denuncia è arrivata da Francesco Paulicelli per conto della società Private Value Asset Management, fiduciaria del fondo Global Pacific Capital Management. Nella denuncia si sostiene che ai trustee fossero state inviate due proposte d’acquisto non prese però in considerazione al contrario di quella di Iervolino, anche se più bassa.

Lotito è stato convocato come persona informata dei fatti e possibile parte lesa. Sempre Calcio&Finanza infatti riporta: «Il giorno prima della cessione lo stesso Lotito aveva inviato una diffida, firmata dall’avvocato Gentile per conto dell’Omnia Service. Diffida che non ha avuto effetti, la cessione delle quote si è perfezionata. La Salernitana è di Iervolino, la FIGC ne ha verificato i passaggi e dato il via libera».