Ibrahimovic: «E’ stato un errore mandare in conferenza Fonseca nonostante l’esonero gli chiediamo scusa»

In occasione della conferenza stampa di presentazione di Conceicao come nuovo tecnico del Milan, Ibrahimovic ha parlato di Fonseca e il suo esonero rilasciando queste considerazioni

FONSECA – Prima di iniziare con Conceiçao, voglio ringraziare Fonseca per ciò che ha fatto, per il professionista che è. Massimo rispetto per lui. Non è riuscito ad avere continuità di risultati e quando sei al Milan i risultati sono fondamentali. Abbiamo deciso di esonerarlo dopo la partita, abbiamo sbagliato a mandarlo in congerenza stampa. Chiedo scusa a Paulo e ai tifosi. I tifosi li capiamo, abbiamo il massimo rispetto, siamo i primi a non essere soddisfatti per i risultati e non lo saremo fino a che non raggiungeremo gli obiettivi. E la Supercoppa è uno degli obiettivi. La responsabilità non è solo dell’allenatore, dobbiamo prendercela tutti. Un club come il Milan è sempre preparato per il prossimo step