Ibrahimovic Lazio, parla il ds Freund: «Vi racconto chi è Arijon e inoltre...»

Ibrahimovic Lazio, il dirigente del Bayern rilascia alcune dichiarazioni sul nuovo acquisto dei biancocelesti promuovendo il suo approdo

Ai canali ufficiali del Bayern Monaco, ha parlato il dirigente dei bavaresi Freund il quale alla luce del passaggio di Ibrahimovic alla Lazio, rilascia queste sue considerazioni sul neo biancoceleste

IBRAHIMOVIC – Arijon è un giocatore giovane e di grandi prospettive, in costante sviluppo. Nella scorsa stagione ha potuto fare una preziosa esperienza in Serie A e ora ci si aspetta che faccia i prossimi passi alla Lazio. Arijon è stato al Bayern fin da giovane. Vogliamo promuovere giocatori come lui. Dà il massimo in ogni allenamento e ora ha bisogno di giocare regolarmente ai massimi livelli. Lo seguiremo da vicino perché ha tutto quello che serve