Ibanez, l’esordio in Arabia Saudita fa sorridere i tifosi della Lazio – VIDEO

Ibanez, l’esordio in Arabia Saudita fa sorridere i tifosi della Lazio: tanti errori per l’ex roma

Ha lasciato la Roma e l’Italia Roger Ibanez, con molto dispiacere dei tifosi della Lazio, che si ricordano di lui per numerosi errori decisivi nei derby giocati contro.

Il suo esordio in Arabia Saudita non è stato dei migliori: parecchi errori per lui e tanta ironia dei tifosi biancocelesti per la prestazione.