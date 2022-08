I tifosi dell’Isernia replicano a Lotito: «Il Molise non è Campobasso»

La lettera dei tifosi dell’Isernia dopo le parole di Lotito, candidato in Molise con Forza Italia: dura replica al patron

Dopo le dichiarazioni di Claudio Lotito, durante la campagna elettorale in Molise per Forza Italia, arriva la risposta dei tifosi dell’Isernia. Di seguito la lettera dei sostenitori della squadra molisana.

«Appaiono quantomeno inopportune e fuori luogo in tema di campagna elettorale, le sue affermazioni in merito al suo interessamento per il Campobasso calcio che rappresenta soltanto una città e non tutto il territorio molisano. Crediamo che tutti i tifosi delle varie squadre molisane e specialmente quella che rappresenta il nostro capoluogo di provincia, si sentano offesi, amareggiati e soprattutto indignati dalle sue dichiarazioni, come se il Molise fosse solo Campobasso».