Hysaj, la sua Albania sconfitta in amichevole con la Spagna

Hysaj, nella serata di ieri, è stato impegnato con l’Albania in un match amichevole contro la Spagna, vittoriosa per 2-1.

Buona comunque la prestazione degli uomini di Reja, rimasti in partita fino alla fine e sconfitti soltanto al 90′, con il gol di Dani Olmo. Tra l’altro il biancoceleste è rimasto in campo per tutta la partita.