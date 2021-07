Hysaj, la quiete dopo la tempesta: chiarimento in quel di Auronzo

Torna la quiete dopo la tempesta per Hysaj, dopo le polemiche social per aver intonato Bella Ciao: i dettagli

Il consueto rito canoro con cui Hysaj è stato accolto dal gruppo dei compagni di squadra è diventato polemica social. L’albanese ha intonato Bella Ciao, con l’intenzione di riferirsi a La Casa di Carta, serie tv spagnola diventata molto nota. Insomma, nessun altro scopo. Eppure, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, il video pubblicato sui social da Luis Alberto ha scatenato infinite polemiche.

CONFRONTO – Il putiferio, come racconta il quotidiano romano, non sarebbe scoppiato solo sul web. Infatti alcun ultras presenti ad Auronzo avrebbero raggiunto prima il locale e poi l’hotel per un confronto. Un faccia a faccia avvenuto in albergo, con presenti alcuni rappresentanti della Digos. Un chiarimento che ha riportato tutto alla normalità, con le immagini rimosse dai profili social, molto probabilmente su indicazioni della società. E ieri Hysaj allo Zandegiacomo è stato applaudito. La quiete dopo la tempesta.