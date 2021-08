Hudson-Odoi Lazio, il giocatore piace molto e il Chelsea...

La Lazio ha messo gli occhi su Callum Hudson-Odoi per l’attacco e potrebbe sfruttare l’occasione offerta dal Chelsea

Ancora notizie di mercato in casa Lazio, con la ricerca dell’esterno offensivo che è diventata ormai il leit motiv dell’estate biancoceleste. Vari nomi stanno circolando sul taccuino di Igli Tare, da Shaqiri a Orsolini; tuttavia, uno dei profili più graditi sembra essere quello di Callum Hudson-Odoi, specialmente dopo l’occasione offerta dal Chelsea.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i Blues avrebbero aperto al prestito senza obbligo di riscatto per il giovane attaccante, con l’obiettivo di farlo giocare con più continuità. Un’occasione molto ghiotta per la Lazio, che se riuscisse a sciogliere il nodo degli slot per gli extracomunitari, potrebbe assicurarsi le prestazioni del classe 2000.