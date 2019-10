HIGHLIGHTS Celtic Lazio: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Celtic e Lazio, valido per la terza giornata di Europa League 2019/20.

16′ -Palo di Christie! Il numero 17 scozzese tenta la conclusione dalla distanza in seguito ad una ribattuta nell’area laziale e scheggia il palo

27′ -Cross di Lazzari bloccato da Bolingoli-Mbombo, nulla da fare per i biancocelesti

34′ -Edouard punta Vavro e lo supera ma fortunatamente Strakosha evita il peggio

39′ -Gran gol di Lazzari! L’esterno veneto viene servito perfettamente sulla corsa da Correa e fulmina Forster

55′ -Correa tenta l’inserimento in area ma viene fermato sul più bello dalla difesa scozzese

59′ -Christie, in seguito ad un fraintendimento della difesa laziale, ne approfitta ma la sua conclusione viene ribattuta all’ultimo

65′ -Palo di Correa! Capitolini vicini al raddoppio con una grande azione del numero 11 argentino

67′ -Christie pareggia! Gol mangiato, gol subito. L’ex Inverness batte Strakosha con un tiro tutt’altro che imparabile

79′ -Lazzari mette una bella palla in area per Parolo che, però, trova l’opposizione di Forster che compie un grande intervento

83′ -Immobile, su assist di Caicedo, si ritrova davanti all’estremo difensore scozzese ma non riesce ad inquadrare la porta

88′ -Sorpasso del Celtic con una grande rete di testa di Christopher Jullien in seguito agli sviluppi di un corner

