Hernanes: «Lazio ascoltami, per Sarri sarà difficile fare questo»

Sicuro Hernanes, l’ex Lazio ha detto la sua sul club di Maurizio Sarri e le difficoltà per il tecnico nel ripetere una cosa in particolare

Non ha dubbi Hernanes. Intervenuto a Sportweek l’ex giocatore della Lazio ha espresso la sua opinione sulla lotta scudetto e sulla Lazio di Maurizio Sarri. Ecco le parole del “Profeta”.

LOTTA SCUDETTO – «La Juve quest’anno è molto più solida, lotterà sicuramente, come anche il Milan. Ma per me la più forte e quindi la favorita resta l’Inter».

LAZIO – «Sarà dura per la Lazio ripetere il secondo posto dell’anno scorso. Ma Sarri è una garanzia».