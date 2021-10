Hellas-Lazio, a Verona ricordi spiacevoli per Sarri. L’allenatore dei biancocelesti è stato alla guida degli scaligeri per due mesi, 13 anni fa

Sarri ritorna a Verona da avversario e da ex di turno, anche se i ricordi sulla panchina dei gialloblù non sono dei più piacevoli. L’allenatore biancoceleste, infatti, ha allenato il club scaligero per due mesi, nel 2008.

L’attuale tecnico della Lazio, subentrò sulla panchina dell’Hellas, in Serie C, il 31 dicembre 2007, per poi essere esonerato il 28 febbraio del 2008 all’ultimo posto, dopo un punto in sei giornate e cinque sconfitte consecutive.