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Harrison nel post partita: «E’ un piacere fare assist, ma la cosa fondamentale era vincere. Con Vanoli…»

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3 giorni ago

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Mp Firenze 24/01/2026 - campionato di calcio serie A / Fiorentina-Cagliari / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: Jack Harrison

Jack Harrison, attaccante della Fiorentina, ha parlato nel post partita del match della 32a giornata contro la Lazio

Jack Harrison, attaccante della Fiorentina, ha parlato nel post partita del match valido per la 32a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:

RENDIMENTO E OBIETTIVI – «No, assolutamente, è un piacere aver fatto due assist, ma penso che la cosa più importante sia essere usciti con i tre punti in questo momento del campionato. È decisamente più importante e sappiamo che il lavoro non è ancora finito, quindi dobbiamo rimanere concentrati, affrontare una partita alla volta e continuare così».

RAPPORTO CON VANOLI – «Sì, penso che da quando è arrivato abbia portato uno stile diverso; a tratti mi ricorda un po’ Marcelo Bielsa, ma ha anche un suo modo personale. Ha sicuramente molta intensità, molta passione per il gioco e lo si vede a bordo campo e in quello che trasmette alla squadra. Credo che questo sia stato fondamentale per il successo della squadra ultimamente e per uscire da una situazione difficile».

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