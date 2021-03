Guerini, il tatuaggio di Franco in memoria di Daniel FOTO

Damiano Franco, sul suo profilo Instagram, ha mostrato il tatuaggio dedicato a Daniel Guerini: ecco la dedica per il giocane scomparso

Due ali che abbracciano un sogno. Quello interrotto a Daniel Guerini, lo stesso impresso sulla pelle dell’amico – e compagno di squadra – Damiano Franco. A pochi giorni dalla tragedia, ecco il tatuaggio che il ragazzo ha dedicato al ragazzo scomparso:

«Era il tuo sogno. Era il nostro sogno ed è giusto che tu sia sempre qui con me ad inseguire questo sogno che purtroppo la vita ti ha portato via troppo presto. Sarai sempre con me amico mio».