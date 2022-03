Guercini: «Lazio? Il reale problema è che ha troppi giocatori in scadenza»

Stefano Guercini, agente FIFA, ha parlato ai microfoni di Supernews dei problemi della Lazio di Sarri. Le sue parole

DERBY – «Ci sono alcuni aspetti importanti da considerare come chiave di lettura della vittoria della Roma. Innanzitutto, Mourinho è stato bravo a esercitare una forte pressione psicologica sui suoi uomini nel pre-gara: i giallorossi sono entrati in campo molto tempo prima della Lazio per effettuare il canonico riscaldamento, segno di una carica agonistica più marcata rispetto a quella dei biancocelesti. Anche le modifiche all’assetto tattico – sia a centrocampo che in attacco – fatte dall’allenatore portoghese, oltre alla carta Zalewski sull’esterno, hanno colto di sorpresa la Lazio che non ha approcciato con l’atteggiamento giusto il match. Da qui l’uno-due nei primi 20 minuti che le ha tagliato le gambe: i biancocelesti non sono più riusciti a reagire e Sarri non è stato in grado di cambiare il corso della partita, tant’è che il derby sarebbe potuto finire anche 6-0, guardando le nitide occasioni nitide avute dagli uomini di Mourinho. Tuttavia, dire che la Roma che si è vista in campo è quella definitiva, da salto di qualità è prematuro: sicuramente oggi hanno in rosa 14/15 giocatori che possono dare alternative all’allenatore e adattarsi anche a diversi moduli di gioco, ma la squadra che ha in mente Mou deve ancora costruirsi».

LAZIO – «Quando le prestazioni altalenanti sono reiterate e ripetute nel tempo significa che l’allenatore ha certamente delle responsabilità importanti. Sarri, anche nel suo passato con il Napoli, nei momenti cruciali della stagione, non è riuscito a stimolare la squadra a dovere finendo alla deriva, in una sorta di blackout collettivo. Tuttavia, il reale problema di questa Lazio è che ha troppi giocatori in scadenza e sul piede di partenza: in una rosa non completamente competitiva oltre ai 12/13 titolari, questo è un fattore che alla lunga si paga. Non essere riusciti poi ad intervenire sul mercato, a causa dei problemi finanziari, per rafforzare l’organico non ha consentito di dare un ricambio al mister per puntare ad obiettivi importanti. Non mi stupirei se nelle ultime 8 giornate la Lazio facesse fatica a consolidare un posto in Europa: già la sfida col Sassuolo sarà decisiva e ci dirà molto sulla salute dei biancocelesti».