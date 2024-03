Guendouzi Tudor, cosa è successo al termine della partita: l’episodio – FOTO

Festa grande in casa Lazio dopo la vittoria nel recupero contro la Juventus, grazie ad un gol di Marusic su assist di Guendouzi. Proprio quest’ultimo è stato protagonista, al termine della partita, di un abbraccio con Tudor.

We all want to do this! 💙🦅#Guendouzi #LazioJuve #SerieA pic.twitter.com/ZgxKp9wYyI

— LazioLand (@Lazio_Land) March 30, 2024