Dutu, il difensore della Lazio nel mirino del Milan: le ultime sul giovane biancoceleste. I rossoneri lo vorrebbero per il progetto U23

Come riportato da Nicolò Schira su X, il Milan si sta muovendo per mettere sotto contratto il giovane difensore della Lazio Matteo Dutu. Il suo contratto è in scadenza giugno ed i rossoneri proveranno a strapparlo ai biancocelesti, ma il club romano è già al lavoro per trovare l’intesa sul rinnovo.

L’intenzione del Milan è di acquistare il classe 2005 per rinforzare la difesa in vista del progetto U23, che prevede l’iscrizione di una seconda squadra nel campionato di Serie C.