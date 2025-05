Guendouzi Newcastle, il francese resta nel mirino dei Magpies: i possibili scenari in vista dell’estate

Guendouzi Newcastle, l’interesse dei Magpies si fa concreto: Fabiani vuole trattenerlo, ma molto dipenderà dalla corsa Champions di entrambe.

Il futuro di Guendouzi è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista francese, diventato uno dei punti fermi della Lazio in questa stagione, è al centro di molte attenzioni, in particolare dalla Premier League. Tra i club più interessati c’è il Newcastle, pronto a muoversi con decisione qualora dovesse centrare la qualificazione in Champions.

Fabiani, dal canto suo, è stato chiaro: i gioielli la Lazio vuole tenerli, e tra questi figura anche l’ex Arsenal. Il ds biancoceleste non ha nascosto la volontà di costruire attorno ai talenti già in rosa, puntando anche su profili da valorizzare come Provstgaard. La possibile partecipazione alla Champions sarà decisiva anche per il club romano: garantirà risorse e margini contrattuali fondamentali per trattenere pezzi pregiati come Guendouzi. I prossimi mesi saranno cruciali.