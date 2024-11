Guendouzi a Dazn: «Il Monza è una buona squadra. Mi piace giocare con Baroni, ecco perché»

Mattéo Guendouzi, centrocampista della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Dazn del match di questo pomeriggio contro il Monza

PAROLE – «Sappiamo che il Monza è una buona squadra. Noi dobbiamo pensare ad attaccare come squadra e a difendere come squadra. Mi piace giocare con Baroni perché tocco molto palloni e mi piace giocare con altri due centrocampisti. Per essere onesto non guardo la classifica. Mi focalizzo sulla squadra, siamo forti e gara dopo gara possiamo toglierci delle soddisfazioni».