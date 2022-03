Wilson, Gualtieri: «Alla famiglia, alla Lazio e ai suoi tifosi la mia vicinanza»

La memoria di Pino Wilson è stata celebrata anche dal sindaco di Roma, Gualtieri. Su Twitter, il suo messaggio

Una colonna dello Sport e del Calcio non solo per la Lazio, ma per l’inter città di Roma. Pino Wilson è stato ricordato anche dal Sindaco Gualtieri con un messaggio su Twitter, queste le sue parole:

«Il mondo dello sport piange la scomparsa di PinoWilson, storico capitano della Lazio di Maestrelli che vinse il suo primo scudetto. Alla famiglia, alla SS Lazio e ai suoi tifosi la più sentita vicinanza mia personale e di tutta l’amministrazione di Roma Capitale».