Calciomercato Lazio, Barnett: «Alla Juve vedrei bene Grillitsch»

Grillitsch è stato uno dei primi nomi fatti per il centrocampo della Lazio. Oggi, Barnett lo consiglia alla Juve: le sue parole

Jonathan Barnett – super agente che annovera Gareth Bale tra i suoi assistiti – ha consigliato la Juventus per il mercato estivo, mettendo in mezzo uno degli obiettivi della Lazio: Florian Grillitsch. Le sue parole per Tuttosport:

«Con Cherubini non ci siamo incontrati, ma ho almeno due giocatori che farebbero al caso dei bianconeri. Uno è Aouar del Lione, l’altro Florian Grillitsch, che lascerà l’Hoffeheim a parametro zero».