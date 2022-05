Il mercato della Lazio potrebbe pian piano entrare nel vivo. Per la mediana si punta Grillitsch, in uscita dall’Hoffenheim

Il futuro del centrocampo della Lazio è inevitabilmente legato alla possibile partenza di Milinkovic. Ed ecco che i biancocelesti starebbero pensando anche a dei rinforzi in mediana.

Un nome caldo, come sottolineato da Il Tempo, sarebbe quello di Florian Grillitsch, in uscita a parametro zero dall’Hoffenheim. Sul centrocampista avrebbe messo gli occhi anche la Roma e potrebbe quindi scatenarsi un derby di mercato.