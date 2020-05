Lazio, Grifo: «Mi cercarono, rimasi in Germania per la famiglia»

Il calciatore italo-tedesco ha ribadito che in passato è stato vicino alla Lazio ma ha preferito rimanere in Germania con la famiglia

Più volte Vincenzo Grifo è stato vicino a tornare in Italia, anche se lui ha sempre scelto di rimanere in Germania. La prima volta che prese questa scelta fu a 18 anni, quando a tentarlo fu proprio la Lazio.

Il giocatore ha raccontato questo retroscena a Sky Sport: «Con viola non ho mai avuto contatti. Li ho avuti invece a 18 anni con i biancocelesti, poi però scelsi l’Hoffenheim per rimanere vicino alla mia famiglia. La Serie A però un campionato molto bello, tatticamente e tecnicamente è il top: un giocatore con le mie caratteristiche potrebbe far bene».