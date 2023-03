Gregucci: «Alla squadra è mancata la voglia agonistica»

L’ex Lazio, Angelo Gregucci, ha analizzato l’eliminazione biancoceleste dalla Conference League

L’ex Lazio, Angelo Gregucci, è intervenuto ai microfoni di RadioSei, analizzando la sconfitta contro l’Az Alkmaar.

LE PAROLE- «C’è un pizzico di delusione per come sono state affrontate queste due gare. Entrambe s’erano messe bene, non abbiamo mostrato la voglia agonistica di mantenere il risultato. Gli altri hanno avuto reazioni veementi ed hanno meritato di ribaltare entrambe le partite. Quando si ha un’opportunità, le riserve l’avrebbero dovuta sfruttare in modo diverso. Mi aspettavo più fame da Cancellieri, da Romero »