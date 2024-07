Greenwood Marsiglia, l’ex obiettivo Lazio SORPRENDE: «La mia attenzione era TUTTA su questo club, uno dei MIGLIORI in Europa»

Greenwood Marsiglia, l’ex obiettivo del calciomercato Lazio sorprende nella sua presentazione con il club francese

In conferenza stampa ha così parlato Mason Greenwood, neo attaccante del Marsiglia ed ex obiettivo del calciomercato Lazio.

LE PAROLE – «Appena ho saputo dell’interesse dell’Olympique Marsiglia, la mia attenzione è subito caduta su questo club. Come ho detto prima, lo stadio è incredibile, così come i tifosi. L’atmosfera è eccezionale e, secondo me, una delle migliori squadre d’Europa. Il club è famosissimo anche in Inghilterra. Penso poi che tutti i giocatori vorrebbero essere allenati da Roberto De Zerbi. Lo considero una vera risorsa e non vedo l’ora di mettermi al suo servizio. Ho visto quello che ha ottenuto in Premier League con il Brighton, e spero che possa replicare quel successo con l’Olympique Marsiglia in modo che la squadra possa raggiungere la posizione che merita, ovvero la parte più alta della classifica».