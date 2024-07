Greenwood Lazio, i TIFOSI del Marsiglia CONTRO l’acquisto dell’inglese: «Un danno per il club»

Greenwood Lazio, i tifosi del Marsiglia contrari all’acquisto? Il comunicato della curva francese sulla vicenda

Svolta improvvisa nel calciomercato Lazio per Greenwood? Mentre il Marsiglia sembra in vantaggio per arrivare all’inglese, i tifosi francesi si sono rivoltati contro la decisione del club per via delle accuse di violenza domestica sulla sua compagna. A far da portavoce al malcontento sui social sono stati i gruppi della curva dell’OM con il seguente comunicato.

«In un momento in cui le trattative per l’arrivo di Mason Greenwood sono annunciate sempre più accese, è necessario spiegare ancora una volta e prima che il danno diventi irreversibile perché questo trasferimento sembra inconcepibile alla luce dei valori mostrati dal club. Per molti di noi una linea rossa che danneggerebbe irrimediabilmente la passione che abbiamo per questo club».