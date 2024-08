Greenwood Lazio, Fabiani: «Avremmo valutato di prenderlo in UN CASO, ma i migliori affari sono quelli che non si fanno»

Greenwood Lazio, il DS Angelo Fabiani svela il retroscena sul mancato arrivo dell’attaccante inglese: ecco cosa ha detto

Ai microfoni di Radio Laziale, Angelo Fabiani ha parlato dell’ex obiettivo del calciomercato Lazio Mason Greenwood.

LE PAROLE – «Da Greeenwood a Dia, cos’è cambiato nelle scelte? Non è successo nulla, sono dinamiche tecniche di mercato: si punta tizio per arrivare a Caio. Il calciomercato è questo. Ci sono molti miei colleghi che puntato centinaia di giocatori. Se Greenwood avesse accettato l’offerta, anche superiore del Marsiglia, avremmo valutato di prenderlo. Poi sapevamo che lui aveva altre intenzioni, pazienza. I migliori affari sono quelli che non si fanno».